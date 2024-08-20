Kuzey Kore'den kaçan kaçana! Kim Jong-un'un 'baş düşman' dediği ülkeye sığınıyorlar

20 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:59

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim devam ederken bir yandan da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u çıldırtacak haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gelgitler sayesinde Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırını geçerek Güney Kore'ye iltica etmek isteyen iki kişinin ardından bir Kuzey Koreli asker de Koreler arası kara sınırını geçerek Güney Kore'ye sığındı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, bir astsubayın ülkenin kuzey sınırından giriş yaptığı belirtildi. Sığınmacı askerin kimliğine ilişkin detay paylaşılmazken, konuyla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

DENİZİ AŞIP KUZEY KORE'DEN GÜNEY KORE'YE GELMİŞLERDİ

Geçtiğimiz haftalarda da iki Kuzey Koreli, Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırını yürüyerek geçerek Güney Kore'ye gelmişlerdi. İltica talebinde bulunan Kuzey Korelilerden yalnızca birinin talebinin kabul edildiği hükümet kaynakları tarafından duyurulmuştu.

Askeri bir kaynak, söz konusu kişilerin gelgitler çekildiğinde adaya yürüyerek geldiğini açıklamıştı.

KUZEYLİLER, GÜNEY'E KAÇIYOR

Bu yılın ilk yarısında Güney Kore’ye sığınan Kuzey Korelilerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 artarak 105'e ulaştığı kamuoyuna yansımıştı. 2022'de 67 olan Kuzey Koreli sığınmacı sayısı geçen yıl ise neredeyse üç katına çıkarak 196'ya ulaşmıştı.