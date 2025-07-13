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 | Berrak Arıcan

Kuzey Kore'den Rusya'ya Ukrayna Savaşı için dev yardım: 12 milyondan fazla top mermisi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, Rusya'ya 12 milyondan fazla 152 mm'lik top mermisi gönderdiğini öne sürdü. Kuzey Kore'den ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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Kuzey Kore'den Rusya'ya Ukrayna Savaşı için dev yardım: 12 milyondan fazla top mermisi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 11:44

Güney Kore askeri istihbaratı, ile arasındaki askeri iş birliğinin boyutunu gözler önüne seren yeni bir rapor hazırladı. Güney Kore Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin ’ya karşı yürüttüğü savaşa destek olmak üzere Rusya’ya milyonlarca 152 mm'lik top mermisi sağladığı belirtildi.

Raporda, "152 mm'lik top mermileri tek olarak hesaplandığında, tedarik edilen mermi sayısının 12 milyonu aştığı değerlendirilmektedir" denildi.
Kuzey Kore’nin şimdiye dek Rusya’ya gönderdiği askeri mühimmatın toplam miktarının ise yaklaşık 28 bin konteyner olduğu aktarıldı.

Kuzey Kore'den Rusya'ya Ukrayna Savaşı için dev yardım: 12 milyondan fazla top mermisi

RUSYA İÇİN CEPHEYE ASKER DE GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore lideri ve Rusya Devlet Başkanı geçtiğimiz Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. İki ülke anlaşma sonrasında karşılıklı iş birliğini geliştirirken, Kuzey Kore Ekim ayından bu yana Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa destek olmak amacıyla Rusya’ya yaklaşık 13 bin asker göndermişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), geçen ay yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Temmuz veya Ağustos ayında Rusya'ya ek birlikler göndermeye hazırlandığını duyurmuştu. Son olarak, Pyongyang yönetiminin Kursk bölgesinin yeniden inşasına destek için Rusya'ya 5 bin askeri inşaat işçisi göndereceği kamuoyuna yansımıştı.

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ETİKETLER
#kuzey kore
#vladimir putin
#kim jong-un
#Rusya
#Ukrayna
#Askeri Iş Birliği
#Silah Transferi
#Dünya
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