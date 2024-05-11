Kuzey Kore'den yeni silahıyla gözdağı! Art arda ateşlendi

11 May 2024 11:36 - Güncelleme : 11 May 2024 11:36

Bölgesel gerilimlerin artmasıyla birçok ülke savunma sanayisini geliştiriyor. ABD ile burun buruna olan Kuzey Kore düşmanlarına yine gözdağı verecek silahını tanıttı. Balistik füze denemelerine devam eden Kuzey Kore bu kez yeni geliştirdiği çok namlulu roketatar sisteminin test atışını yaptı.

3. KEZ YAPILDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin bu yıl itibarıyla kullanmayı planladığı yeni çok namlulu roketatar sisteminin test atışını denetledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, çok namlulu roketatar sisteminin bu yıl üçüncü kez düzenlenen test atışını gözlemledi.

Yeni geliştirilen 240 milimetre çok namlulu roketatar ve güdümlü füzelerin, 2024-2026 döneminde yedek ekipman olarak konuşlandırılması planlanıyor.

KULLANIMI ARTACAK

Kuzey Kore ordusunun yeni geliştirilen sistemlerle çok namlulu roketatar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı ve buna bağlı olarak savaş alanlarındaki kullanımının artacağı öngörülüyor.

Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programı Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Seul’den Pyongyang’a gözdağı niteliğinde bir hamle gelmişti.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Sarı Deniz’deki sınır adaları ve çevresinde 3 günlük bir savunma tatbikatı gerçekleştirildiği bildirilmişti.