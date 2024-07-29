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Kuzey Koreli yetkililer Kim Jong-un için yurt dışında ilaç arıyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 16:23 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:24
Kuzey Koreli yetkililer Kim Jong-un için yurt dışında ilaç arıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un uzun süredir obeziteye bağlı yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunları yaşıyor. Kim Jong-un'un sağlık sorunları için yurt dışından yeni ilaçlar alınacağı iddia edildi. Yetkililer Kuzey Kore lideri ile ilgili istihbarat aldıklarını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık sorunları için çarpıcı iddialar ortaya atılıyor. Kuzey Koreli yetkililerin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un "obeziteye bağlı yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarını tedavi etmek için yurt dışından yeni ilaçlar aradığı" iddia edildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) yetkilileri, 2021'de önemli ölçüde kilo veren Kim'in, yeniden kilo almaya başlamasıyla sağlık durumunun kötüleştiğini savundu.

Kuzey Koreli yetkililer Kim Jong-un için yurt dışında ilaç arıyor - 1. Resim

140 KİLO OLDU

Kim'in 30'lu yaşlarının başından beri yüksek tansiyon ve diyabet belirtileri gösterdiğini aktaran yetkililer, şu anda yaklaşık 140 kilograma ulaşan Kuzey Kore liderinin, bazı hastalıklar için yüksek risk grubunda yer aldığını ileri sürdü.

İSTİHBARAT ELDE ETTİLER

Yetkililer, Kuzey Korelilerin, Kim için yurt dışından yüksek tansiyon ve diyabet için yeni ilaçlar almaya çalıştığına dair istihbarat elde ettiklerini söyledi.

2011'de başa geçen Kim'in babası ve büyükbabası kalp sorunları nedeniyle ölmüştü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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