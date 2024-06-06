Kuzey Kore'nin çöp balonlarına karşılık Güney Kore propaganda balonları gönderdi

06 Haziran 2024 10:45 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:46

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında son günlerde artan gerilimde tansiyon düşmedi. Güney Koreli aktivistler, Kuzey Kore'nin çöplü bin balonuna karşılık verdi.

Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) adlı bir grup, misilleme olarak Kuzey Kore’ye propaganda malzemeleri taşıyan 10 balon gönderildiğini açıkladı. FFKN Başkanı Park Sang-hak, bugün sabaha karşı Seul'ün kuzeyindeki Pocheon şehrinden uçurulan balonların 200 bin propaganda broşürü, dolar banknotları ve içinde K-pop şarkıları yüklü olan USB bellekler taşıdığını söyledi.

''KUZEY KORE'NİN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ''

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise bağımsızlık savaşında hayatını kaybedenlerin anıldığı 6 Haziran Anma Günü kapsamında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin ülkesine çöp taşıyan balonlar göndermesine sert tepki gösterdi, şunları söyledi:

"Kuzey Kore Sarı Deniz'deki topçu atışları ve füze denemelerinin ardından normal bir ülkenin utanç duyacağı alçakça eylemlerde bulundu. Hükümetimiz, Kuzey Kore'nin tehditlerine asla boyun eğmeyecektir.''

Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı tetikte olacaklarını belirten Yoon, "Askeri hazırlığımızı sürdürecek ve provokasyonlara kararlı ve ezici bir şekilde karşılık vereceğiz. ABD ile daha da güçlendirilmiş ittifak ve uluslararası toplumla iş birliği temelinde, halkımızın özgürlüğünü ve güvenliğini kararlılıkla savunacağız" şeklinde konuştu.

KUZEY KORE NEDEN GÜNEY KORE'YE ÇÖP GÖNDERDİ?

Geçtiğimiz ay Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) olarak bilinen, Kuzey Kore'den kaçanların oluşturduğu grup, ülkeyi eleştirmek için Güney Kore'den 20 balonu Kuzey Kore'ye gönderdi.

FFNK Grubu Başkanı Park Sang-hak, balonlarda Pyongyang yönetimini eleştiren 300 bin broşürün ve K-Pop içerikli 2 bin USB belleğin bulunduğunu söyledi.

Park, Güney Kore ile "birleşmeye karşı çıktığı ve liderliğini sürdürmeye çalıştığı" için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u eleştirdi.

Balonlara bağlı bir pankartta "Kim Jong-un bir vatan haini ve halkımızın düşmanıdır." ifadesinin yer aldığı görüldü.