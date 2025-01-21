Kuzey Kore'ye Donald Trump'tan yeşil ışık! Rusya'yı görmezden geldi açıklamaları geceye damga vurdu

21 Ocak 2025 09:36 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:56

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Kuzey Kore'ye dikkat çeken mesajlar verdi. Kim Jong-un'un, kendisinin Beyaz Saray'a dönmesinden mutluluk duyacağını söyleyen Trump, diplomasiye dönüş sinyali verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğuna oturur oturmaz aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. Washington'daki yemin töreninin ardından Oval Ofis'te yeni kararlarını duyuran Trump, Kuzey Kore hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Kuzey Kore'nin son zamanlarda Rusya ile yakınlığı konusunda yorum yapmaktan kaçınan Trump, bu durumu göz ardı ederek Kim Jong-un'a yeşil ışık yaktı.

''GERİ DÖNMEM ONU MUTLU EDECEK''

İnsanların Kim Jong-un'u tehdit olarak görmesine rağmen kendisini sevdiğini söyleyen Trump, "İnsanlar onu muazzam bir tehdit olarak görüyordu, ama ben onu sevdim, o da beni sevdi ve onunla çok iyi anlaştık" dedi. Kim için ''O bir nükleer güç'' ifadelerini kullanan Trump, ''Sanırım Beyaz Saray'a geri döndüğümü gördüğünde mutlu olacak.'' ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE'YE AYAK BASAN İLK ABD BAŞKANI

Seçim kampanyası süresince Kim ile olan kişisel ilişkisinden sıkça söz eden Trump’ın son açıklamaları, Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali olarak yorumlandı. İlk görev döneminde Kuzey Kore ile diplomasi trafiği başlatan Trump, Kim ile ilk görüşmesini 12 Haziran 2018'de Singapur’da gerçekleştirmiş, ikili 26-27 Şubat 2019'da ise Vietnam'da bir araya gelmişti.

Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmıştı. Sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.

Buna rağmen Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakerelerden sonuç alınamamıştı. Washington - Pyongyang arasındaki gerginlik ABD Başkanı Joe Biden’ın döneminde yeniden zirveye ulaşmıştı.