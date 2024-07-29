Kuzey Kore'yi sel aldı, binlerce kişi yerinden oldu! Kim Jong-un açtı ağzını yumdu gözünü

29 Temmuz 2024 11:12 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:27

Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar

Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar

Kuzey Kore'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat felç oldu. Ülkenin birçok noktasını sel vurdu, Amnok Nehri'nde su seviyesi tehlike sınırını aştı. Sel baskınları nedeniyle 5 bin kişi mahsur kaldı. Kuzey Kore ordusu, kurtarma operasyonları için sokağa inerken, ülke lideri Kim Jong-Un da helikopter destekli kurtarma operasyonlarını bizzat yönetti.

KİM JONG-UN'DAN HAVA KUVVETLERİNE ÖVGÜ

Kuzey Kore ordusunu, başarılarından dolayı tebrik eden Kim, üst düzey yetkilileri ise sorumsuzluk ve tembellikle suçladı. Kim, Hava Kuvvetleri personelinin kurtarma operasyonlarını 'inanılmaz' olarak tanımladı.

Sinuiju şehri ve Uiju ilçesindeki sel hasarının çok ciddi boyutlarda olduğunu söyleyen Kim, halkın can ve mal güvenliğini korumanın öncelikleri olduğunu ifade etti.

Devlet organlarının gıda, ilaç ve günlük ihtiyaçlar da dahil olmak üzere felaketzedelere gerekli tüm desteği sağlaması gerektiğinin altını çizen Kim, yeni olası felaketleri önlemek için hızlı adımlar atma talimatı verdi.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERE HAKARET

Sağanak yağış, sel ve tayfun gibi felaketlere karşı önceden tedbir alınması gerektiğini daha önce defalarca vurguladığını söyleyen Kim, “Yetkilileri bu tür ciddi önlemler konusundaki sorumsuzlukları hakkında daha önce defalarca uyarmıştım” dedi.

Son şiddetli yağışların felaketin öncesinde öngörüldüğünü belirten Kim, “Ancak doğal afet kaynaklı felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmalara henüz gereken önem verilmemiştir. Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

KİM JONG-UN: ACİL DURUM MÜDAHALESİ SORUMSUZCA

Ulusal Acil Müdahale Komitelerinin eyalet ve il bazında faaliyet gösterdiğini, ancak bu faaliyetlerin sadece teoride kaldığını ifade eden Kim, afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştirdi. Halkın yaşam ve güvenliğini tam olarak sağlamaktan sorumlu olan kamu güvenlik organlarının “sorumsuzca” davrandığını belirten Kim, yetkililere gerekli tedbirleri alma talimatı verdi.