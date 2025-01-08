Las Vegas'ta Tesla Cybertruck patlaması ChatGPT ile planlanmış
Las Vegas'ta bir eski asker, Trump Oteli önünde Tesla Cybertruck'ı patlattı. Saldırıyı planlamak için ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullandığı tespit edildi.
ABD'nin Las Vegas kentinde, Trump Oteli önünde bir Tesla Cybertruck'ı patlatan eski asker Matthew Livelsberger'in, bu saldırıyı planlamak için ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullandığı açıklandı. Las Vegas Polisi, bu durumun yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanımına dair önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.
SALDIRGANIN NİYETİ ÖLDÜRMEK DEĞİL, DİKKAT ÇEKMEKTİ
37 yaşındaki Livelsberger, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar etti. Polis yetkilileri, saldırganın kimseyi öldürme niyetinde olmadığını, eyleminin bir "uyarı çağrısı" olduğunu ifade etti. Yapılan incelemelerde Livelsberger'in, ABD'nin toplumsal ve siyasi sorunlarına dikkat çekmek istediği ortaya çıktı.
CHATGPT İLE PLANLAMA YAPTI
Livelsberger'in, ChatGPT'yi patlayıcı hedefler, mermi hızları ve Arizona'da havai fişeklerin yasal durumu gibi bilgileri öğrenmek için kullandığı belirlendi. Las Vegas Polis Şefi Kevin McMahill, "Bu, ABD topraklarında yapay zekanın bu şekilde kullanıldığı ilk vaka. Bu, oldukça endişe verici bir durum," dedi.
OpenAI ise yaptığı açıklamada, araçlarının sorumlu bir şekilde kullanılması için çalıştıklarını ve zararlı faaliyetlere karşı uyarılar sunduğunu belirtti. Şirket, bu olayda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptıklarını da vurguladı.
ARAÇTA TEHLİKELİ MALZEMELER BULUNDU
Polis yetkilileri, Livelsberger'in Cybertruck'a 27 kilogram havai fişek malzemesi ve 32 kilogram saçma yerleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, yolda yarış yakıtı doldurduğu ve bu yakıtın araca sızdığı tespit edildi. Patlamanın ise Livelsberger'in intihar sırasında kullandığı silahın kıvılcımından kaynaklandığı düşünülüyor.
KAPSAMLI ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
Polis, saldırganın yanında bulunan dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve akıllı saat üzerindeki incelemelere devam ediyor. Ayrıca, Livelsberger'in "takip ediliyorum" düşüncesiyle tuttuğu bir günlükte, eylemini Arizona'daki Büyük Kanyon Cam Yolu'nda gerçekleştirmeyi düşündüğünü ancak neden plan değiştirdiğinin bilinmediğini belirtti.