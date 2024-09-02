Lav püskürten yanardağ ile kuzey ışıkları bir arada! Adeta bir görsel şölen

02 Eylül 2024 09:36 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:53

İzlanda'daki yanardağ 2023 yılının Aralık ayından bu yana 6. kez lav ve kül püskürtmeye başladı. Adanın güneybatısında meydana gelen bir dizi deprem nedeniyle yeniden patlamaların yaşandığı düşünülen yanardağda yeni bir çatlak oluştuğu tahmin ediliyor.

İKİ DOĞA OLAYI BİR ARADA

Yanardağ patlaması nedeniyle ortaya çıkan çarpıcı görüntülere ise bir de kuzey ışıkları eklendi.

İki doğa olayının beklenmedik bir şekilde bir araya gelmesi adeta bir görsel şölen sergisine dönüştü.

Zaman atlamalı çekilen bir videoda yerden çıkan sıvı lavın şiddetle fışkırdığı ve dumanın havaya yükseldiği görülüyor. Yukarıda ise yeşil kuzey ışıklarıyla bütünleşiyor.

''YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'NE YOLCULUK GİBİ''

O anlara tanık olanlardan Avustralyalı turist Sam Wilkson, "Rengi gerçekten muhteşemdi. Sanki ateşin içine çekiliyormuşuz gibi hissettik. Yüzüklerin Efendisi'nde bir yolculuk yapıyormuşuz gibi hissettik.''

Öte yandan NASA bilim insanları, Kuzey Işıkları'nın karanlık yüzü konusunda uyarıda bulunarak, her gösteri sırasında yer seviyesinde ciddi hasarlar meydana geldiğini söyledi.