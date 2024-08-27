Lejyonella bakterisi öldürmeye devam ediyor! Evlere ulaşan su kaynakları araştırılıyor

27 Ağustos 2024 09:41 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:23

Klima, jakuzi, havuz gibi yerlerden gelen su damlacıklarının solunmasıyla beraber insan vücuduna giren, Lejyoner hastalığına neden olan Lejyonella bakterisi İtalya'nın Milano şehrinde bir kişinin daha ölümüne neden oldu. Yetkililer, insanların evlerine ulaşan su kaynaklarında enfeksiyon olduğunu düşünerek, su kaynaklarının incelenmesi için harekete geçti.

Yerel sağlık otoritesinin verilerine göre, Lombardiya bölgesinde en az 53 vaka kaydedildi. 12 kişi hastaneye kaldırılırken, 4 kişi hayatını kaybetti.

ÖLENLER 70 YAŞ ÜZERİ

Lejyonella bakterisine maruz kalan çoğu kişide herhangi bir belirti görülmüyor ancak hastalananların yüzde 15'i, yaşamı tehdit eden ve zatürreye yol açabilen ciddi bir durumun eşiğine geliyor.

Sağlık yetkilileri, hayatını kaybedenlerin 70 yaş üstü hastalar olduğunu belirtti.

KULLANILMAYAN DUŞ VE MUSLUKLARA DİKKAT!

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, en yaygın bulaşma şekli kirli su kaynaklarından çıkan enfekte suların solunması yoluyla oluyor.

Lejyonella bakterileri birkaç gün boyunca kullanılmayan duş ve musluklarda barınabiliyor.

LEJYONER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Ölümlere neden olan Lejyoner hastalığının belirtileri arasında ise öksürük​, nefes almada zorluk, göğüs ağrısı, ateş, grip benzeri semptomlar var.