Leopar saldırısı kamerada: Ağaçların arasından fırladı, 3 kişiyi yaraladı!

22 Ekim 2024 16:14 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:28

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde piknik yapanlara leopar saldırdı. Leopar saldırısında 3 kişi yaralandı. O anlar amatör kamerayla kayda alındı.

Hindistan'da bu kez leopar saldırısı yaşandı. Madhya Pradesh eyaletinde yaklaşık 60 kişilik grup piknik yapmak için buluştu. İnsanlar eğlenirken bir leopar sinsice yaklaştı. Piknik yapan gruptan bazı kişiler, vahşi hayvanı fark ettiğinde ''gel gel'' diyerek çağırdı ve buna pişman oldu.

LEOPARDAN KAÇARKEN DE YARALANANLAR OLDU

Leopar, ağaçların arasından hızla koşarak gözüne kestirdiği 3 kişiye saldırdı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri polis ve kadın olan 2 kişi ciddi şekilde yara aldı. Bir kişi, yardım için koşsa da vazgeçip geri döndü. Leopar saldırısı sırasında panik yapan gruptan kaçarken yaralananlar da oldu.

YETKİLİLERDEN 'VAHŞİ HAYVAN' UYARISI

Yerel yetkililer, vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında onları kışkırtmaktan kaçınılması ve güvenli mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.