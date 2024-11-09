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Lewotobi Yanardağı tekrar faaliyete geçti! Kilometrelerce yükseğe lav ve kül püskürttü

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Kasım 2024 15:44 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:45
Lewotobi Yanardağı tekrar faaliyete geçti! Kilometrelerce yükseğe lav ve kül püskürttü

Asya ülkesi Endonezya'nın Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı. Patlama sonucu kilometrelerce lav ve kül püskürttü.

Asya ülkesi Endonezya'ya bağlı Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi. Yanardağ, lav ve kül püskürttü. Küller 9 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Lewotobi Yanardağı tekrar faaliyete geçti! Kilometrelerce yükseğe lav ve kül püskürttü - 1. Resim

Yanardağın yakınındaki köylerin patlama sonucu herhangi bir hasara uğrayıp uğramadığına dair henüz bir bilgi olmazken, bölge sakinleri "soğuk lav akışına karşı dikkatli olmaları" konusunda uyarıldı.

Lewotobi Yanardağı tekrar faaliyete geçti! Kilometrelerce yükseğe lav ve kül püskürttü - 2. Resim

Öte yandan yanardağda 3 Kasım Pazar günü meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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