Lewotobi Yanardağı tekrar faaliyete geçti! Kilometrelerce yükseğe lav ve kül püskürttü

09 Kasım 2024 15:44 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:45

Asya ülkesi Endonezya'nın Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı. Patlama sonucu kilometrelerce lav ve kül püskürttü.

Asya ülkesi Endonezya'ya bağlı Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi. Yanardağ, lav ve kül püskürttü. Küller 9 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Yanardağın yakınındaki köylerin patlama sonucu herhangi bir hasara uğrayıp uğramadığına dair henüz bir bilgi olmazken, bölge sakinleri "soğuk lav akışına karşı dikkatli olmaları" konusunda uyarıldı.

Öte yandan yanardağda 3 Kasım Pazar günü meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.