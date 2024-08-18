Libya Merkez Bankası yetkilisi kaçırıldı! Tüm işlemler askıya alındı

18 Ağustos 2024 15:41 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 15:52

İran'dan ABD'ye CIA darbesiyle ilgili 71 sene sonra dava: İlk duruşma görüldü

İran'dan ABD'ye CIA darbesiyle ilgili 71 sene sonra dava: İlk duruşma görüldü

Libya Merkez Bankası, yöneticilerinden Musab Muslim'in kaçırıldığını duyurdu. Bilgi Teknolojileri Müdürü olan Muslim'in sabah evinin önünden kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı, bazı yetkililerin de tehdit aldığı açıklandı.

Tehdit eylemlerini ve kaçırılma olayını kınayan Merkez Bankası, kaçırılan yöneticinin serbest bırakılarak, işine dönünceye dek tüm işlemlerin askıya alındığını duyurdu.

LİBYA MERKEZ BANKASI ELE GEÇİRİLMEYE Mİ ÇALIŞILIYOR?

Yönetici Muslim'in kaçırılma sebebine dair bilgi verilmezken, olayın Temsilciler Meclisinin, "Libya Merkez Bankası'nın birtakım kişilerce ele geçirilme girişimlerinin" reddedildiği açıklaması sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.

Temsilciler Meclisinin açıklamasında, "bu girişimlerin bankanın genel merkezinin basılmasının kışkırtılması ve ardından Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'in güç ve tehditle görevden alınmasına gerekçe bulma çabalarıyla başladığı" kaydedildi.