Libya'da uzlaşı! İki grup ortak merkez bankası başkanı atama konusunda anlaştı

04 Eylül 2024 14:52 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:58

Petrol fiyatları 9 ayın dibinde! Akaryakıt fiyatları için indirim yolda: Çin ve Libya piyasaları hareketlendirdi

Petrol fiyatları 9 ayın dibinde! Akaryakıt fiyatları için indirim yolda: Çin ve Libya piyasaları hareketlendirdi

Libya grupları yeni merkez bankası başkanını seçmeyi kabul etti. Libya'daki BM Destek Misyonu'nun kolaylaştırdığı iki günlük görüşmelerin ardından , doğuyu temsil eden Bingazi'deki Temsilciler Meclisi ve batıdaki Trablus'taki Yüksek Devlet Konseyi ortak bir bildiri imzaladı. 30 gün içinde bir Merkez Bankası Guvernörü ve yönetim kurulu atamayı kabul ettiler.

LİBYA'DA GRUPLAR ANLAŞTI

Libya'daki gruplar, krizi hafifletmek amacıyla merkez bankası valisi atama konusunda anlaştı.

Libya Merkez Bankası, Libya petrol gelirlerinin tek yasal koruyucusu ve ülke çapında devlet maaşlarının ödenmesinden sorumlu.

Libya'nın doğusundaki Bingazi'de bulunan Temsilciler Meclisi ile batısındaki Trablus'ta bulunan Yüksek Devlet Konseyi, BM Libya Destek Misyonu'nun ev sahipliğinde iki gün süren görüşmelerin ardından ortak bir bildiriye imza attı.

Doğu ve batı grupları ayrıca istişarelerin 9 Eylül'de sona erecek şekilde beş gün uzatılması konusunda anlaştı.

Çatışma, geçen ay, yönetim organları uluslararası alanda tanınan Batılı grupların, uzun süredir görevde olan Merkez Bankası Başkanı Sadık el-Kebir'i görevden alıp yerine rakip bir yönetim kurulu atamaya çalışmasıyla başladı.

PETROL ÜRETİMİNDE AKSAMA YAŞANDI

Bu hamle, doğudaki grupların tüm petrol üretimini durdurmasına yol açarak, dört yıllık göreceli istikrarın sonu tehlikesini gündeme getirdi.

Petrol üretiminin bir kısmının yeniden başlamasının ardından, petrol fiyatları Salı günü yaklaşık %5 düşerek yaklaşık dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi.

Kontrol mücadelesi Libya merkez bankasını felç etti ve bir haftadan fazla bir süre işlem yapamaz hale getirdi.