Londra'da bomba alarmı! Parlamento etrafındaki yollar kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde yer alan Parlamento Binası yakınlarında şüpheli bir paket ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri soruşturma sırasında yakındaki tüm yolları geçici süreyle kapattı.

İngiltere'de başkent Londra'nın merkezinde bulunan Parlamento Binası yakınlarında bomba olarak değerlendirilen şüpheli bir paket sonrası acil servis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine varan polis ekipleri Parlamento Binası çevresindeki tüm yolları geçici süre ile kapattı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgeden gelen resimlerde, Parlamento Binası'na yakın yollara polis arabalarının yerleştirildiği ve memurların nöbet tuttuğu görülüyor.