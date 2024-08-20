Londra'da çalınan telefon Çin'den çıktı! Üstelik bu ilk değildi

20 Ağustos 2024 09:10 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:30

İngiltere'de son zamanlarda artan telefon hırsızlığı bir Türk'ü de buldu. Londra'da elinde cep telefonu ile yürüyen Şükrü Haskan, elektrikli bisiklet kullanan bir hırsıza telefonunu çaldırdı. 41 yaşındaki Haskan, “Elektrikli bisiklet kullanıyordu, kalın eldivenler takmıştı. Bir anda telefonu elimden aldı. Ben formda birisiyim ancak o sırada onun peşinden koşmayı hiç düşünmedim, çünkü baktığımda çok uzaklaşmıştı” dedi.

ÇİN'DEN ALINAN İLK SİNYAL DEĞİL

Polise gittiğini söyleyen Haskan, telefonunun nerede olduğunu görebildiğini söyledi. İlk olarak İngiltere'de farklı farklı bölgelerde sinyal veren telefon son olarak ise Çin'den sinyal verdi. Cihaz, en son olarak ülkenin 'Silikon Vadisi' olarak bilinen Shenzhen kentinde görüldü. İngiltere'de çalınan bir telefonun Çin'den sinyal vermesi ise ilk değildi.

POLİS DOSYAYI KAPATTI

Polisin ifadesini alsa da harekete geçmediğini söyleyen Haskan, ''Bu güvenliğimize olan inancımızı kaybetmemize neden oluyor'' yorumunda bulundu ve şunları anlattı:

''Büyükşehirlerde telefonunun çalınmasının nasıl önlemediğini anlamıyorum. Çevrimiçi olarak yüz binlerce telefonun Çin'e gittiğini gördüm. Bu büyük bir iş, küresel bir ticaret haline geldi ve hiçbir şey yapılmıyor. Polis şüpheli bulunamadığı için dosyamı kapattı, ama bu uluslararası bir suç örgütünün parçası.''

Nisan ayında bir başka gasp mağduru, cihazının Shenzhen'deki aynı adrese ait olduğunu tespit etmişti.

Öte yandan Londra'da geçen yıl 52 binden fazla telefon çalındı.