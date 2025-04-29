Londra'da patlama! Şehrin semalarını siyah duman kapladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da patlama meydana geldi. Yaşanan patlama başkentin birçok yerinden görüldü. Yetkililer çok geçmeden vatandaşları pencerelerini kapalı tutması konusunda uyardı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da büyük bir patlama meydana geldi. Günün en yoğun saatlerinde gerçekleşen patlamanın nedeninin bir trafo merkezinde çıkan büyük yangın olduğu belirlendi. Öte yandan Londra'nın gökyüzü siyah duman ve alevlerle kaplandı. Yaklaşık 100 itfaiye eri yangını söndürmek için mücadele verdi.

Londra İtfaiye Tugayı'na göre, Maida Vale'de yer alan Aberdeen Place'deki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yıkıcı yangının ardından 15 itfaiye aracı ve 100 itfaiyeci sevk edildi. Ekipler yangını söndürmeye çalışırken, insanların pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaları isteniyor.

İtfaiye Hizmetleri bir elektrik trafosunun yandığını ve sıçraya alevlerin trafoya komşu bir konut binasının çatısının bir kısmına sıçradığını doğruladı. Görgü tanıkları, başkentte dumanlar yükselirken Warwick Caddesi'ndeki büyük yangını fark etmişti.

"PENCERELERİ KAPALI TUTUN"

İtfaiye İstasyonu Komutanı Paul Morgan olay yerinde, "Bu çok belirgin bir yangın ve çok fazla duman var. Sakinlerin pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaları tavsiye ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Londra İtfaiye Tugayı sosyal medya platformu X üzerinden, "Olay yerindeyiz ve Westminster'daki Victoria Passage NW8'deki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangını söndürüyoruz. Çok belirgin bir yangın ve yoğun dumana neden oluyor, bu da 999 Kontrol memurlarımıza 73 çağrı yapılmasına neden oldu" dedi.