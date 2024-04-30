30 Nisan 2024 16:34 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:53
Londra'daki kılıçlı saldırıda bir çocuk öldü
İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı bir şahsın düzenlediği saldırıda 13 yaşındaki erkek çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Hainault'da kılıçlı saldırganın düzenlediği saldırıda yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Polis tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki erkek çocuğunun öldüğü, yaralanan diğer 2 kişi ile 2 polisin tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sıralarında bir aracın eve daldığı, sonrasında ise bir şahsın kılıçla çevredekilere saldırdığı belirtilmişti.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada, 36 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı, olayın terörle bağlantısı olduğuna yönelik bir kanıt bulunmadığı ifade edilmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı