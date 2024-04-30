Londra'daki kılıçlı saldırıda bir çocuk öldü

30 Nisan 2024 16:34 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:53

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Hainault'da kılıçlı saldırganın düzenlediği saldırıda yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Polis tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki erkek çocuğunun öldüğü, yaralanan diğer 2 kişi ile 2 polisin tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sıralarında bir aracın eve daldığı, sonrasında ise bir şahsın kılıçla çevredekilere saldırdığı belirtilmişti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, 36 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı, olayın terörle bağlantısı olduğuna yönelik bir kanıt bulunmadığı ifade edilmişti.