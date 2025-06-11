Los Angeles sokaklarında protestocuların yeni hedefi sürücüsüz taksiler oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Trump yönetiminin göçmenlere yönelik operasyonlarını protesto eden göstericiler, Los Angeles'ta şiddet eylemlerine yöneldi. Civic Center bölgesinde başlayan ve kısa sürede otoyollara yayılan protestolarda Waymo şirketine ait sürücüsüz taksiler hedef alındı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde devam eden göçmen protestolarında bu sefer kurban Waymo tarafından işletilen sürücüsüz taksiler oldu.

Los Angeles Times'ın haberine göre, birkaç Waymo otonom taksisi ateşe verildi. Araçlardan yükselen siyah yoğun duman gökyüzüne yükseldi. Görüntüler, Trump yönetiminin gerçekleştirdiği göçmen baskınlarını protesto eden büyük gruplarla düzeni sağlamaya çalışan Los Angeles polisinin çatışmaları sırasında kaydedildi.

ROBOT TAKSİLER ATEŞE VERİLDİ

Göstericiler, pazar sabahı Los Angeles şehir merkezindeki Civic Center bölgesinde toplandı ve yerel saatle 15.30 civarında otoyola indi. Kaliforniya Otoyol Devriyesi, otoyolu birkaç saatliğine trafiğe kapatırken göstericilerden bazıları gözaltına alındı.

Saat 17.00 civarında, Arcadia ile Alameda caddeleri arasında Los Angeles Caddesi üzerinde sıralanmış beş Waymo taksisine yönelik saldırılar başladı. Araçların lastikleri patlatıldı, camları kırıldı ve üzerlerine ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi) karşıtı sloganlar yazıldı.

Protestocular araçlardan 3 tanesini ateşe verdi, kapıları söküp camlara ayaklarıyla vurdu. Maskeli bir adamın, kaykayla araçların camlarını parçalarken, bir diğerinin ise alev makinesiyle aracın içini ateşe verdiği görüldü.

Los Angeles İtfaiyesi yangınlara müdahale ederken, polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Yangın nedeniyle havaya keskin bir koku yayıldı. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) yaptığı açıklamada, "Yanan lityum-iyon bataryalar hidrojen florür dahil zehirli gazlar açığa çıkarıyor ve bu da müdahale ekipleri ile çevredeki insanların sağlığını tehdit ediyor" dedi.