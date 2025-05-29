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 | Berrak Arıcan

Lübnan, Hizbullah'ı 'yasa dışı silahlı bir örgüt' olarak nitelendirdi

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Hizbullah'ı yasa dışı ve meşru olmayan bir örgüt olarak tanımladı. Recc, silahların devletin tekelinde olması gerektiğini söyledi.

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Lübnan, Hizbullah'ı 'yasa dışı silahlı bir örgüt' olarak nitelendirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 09:32

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, "el-Kudüs el-Arabi" gazetesine yaptığı açıklamada dikkat çeken bir nitelendirmede bulundu. Recci, Hizbullah için "yasa dışı silahlı bir örgüt" dedi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın "ordu, halk ve direniş" denklemiyle ilgili sarf ettiği sözlere cevap verdi. Kasım'ın istediğini söyleyebileceğini ancak "Lübnan halkının artık böyle kartondan bir üçlemeyi istemediğini" dile getiren Recci, "Lübnan devleti, egemenliğini pazarlık konusu yapmaz. Bu da (Hizbullah) yasa dışı silahlı bir örgüttür ve meşru değildir." dedi.

Lübnan, Hizbullah'ı 'yasa dışı silahlı bir örgüt' olarak nitelendirdi

SİLAHLARINI TESLİM ETMELİLER

Hizbullah'a seslenerek silahlarını teslim etmeleri ve unsurlarıyla diledikleri inanca sahip bir siyasi parti kurmaları çağrısı yapan Recci, Hizbullah'ın kendisi aleyhinde sergilediği tutuma ilişkin şunları söyledi:

"Sana saldırmalarının belli bir sebebi vardır, o da söylediklerini beğenmemeleridir. Bu ülkede ne olursa olsun silahların devletin tekelinde tutulmasını istemiyorlar."

HİZBULLAH'IN SİLAHSIZLANDIRILMA KARARI

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam başta olmak üzere devlet yetkilileri, İsrail'le ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan beri Hizbullah'ın silahsızlandırılması kararının alındığını dillendiriyorlar.

Ancak Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, "ordu, halk ve direniş" denklemine işaret ederek, İsrail'in güneydeki bazı noktalarda devam eden işgalin yanı sıra ülkeye yönelik ihlallerin son bulması ve elindeki esirleri serbest bırakması gibi taleplere değiniyor.

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