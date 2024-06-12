Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e 160 roketle misilleme saldırısı

12 Haziran 2024 11:39 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:45

Gazze'de ateşkes için olumlu sinyal veren İsrail'den esir hamlesi geldi

Gazze'de ateşkes için olumlu sinyal veren İsrail'den esir hamlesi geldi

Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah Hareketi, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdi.

Hizbullah, saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır hattında yer alan Ramsa ve Ruveysa Kurun askeri mevziisi ile Sasa yerleşim biriminde yer alan Blasan adındaki askeri endüstri tesisinin güdümlü füzeyle hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak, İsrail'in Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca, İsrail'e ait kuzeyde yer alan hava kontrol birimi ve hava operasyon dairesinin yer aldığı Meron üssünün de katyuşa füzesi ve topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.

Söz konusu füze saldırıları, İsrail’in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesinden sonra geldi.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

İsrail ordusundan Hizbullah'ın saldırıları hakkında iki ayrı açıklama yapıldı. Açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e ilk etapta 90 füze ve ardından yaklaşık 70 füze fırlatıldığı kaydedildi. Düşen füzeler nedeniyle bazı bölgelerde yangın çıktığı belirtildi.

Hizbullah'ın saldırısına misilleme olarak İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Yarun beldesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır hattında yer alan Yarun'un yanı sıra Teyr Harfa, Marun Ras, Hanin beldelerinin etrafını vurduğunu duyurdu.

İSRAİL, HİZBULLAH KOMUTANINI ÖLDÜRDÜ

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında bir saha komutanı olmak üzere 4 mensubunun öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail'in saldırıları nedeniyle meydana gelen kayıpları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, unvanı için "komutan" ifadesi kullanılan Talib Sami Abdullah'ın yanı sıra Muhammed Hüseyin Sabra, Ali Selim Sufan ve Hüseyin Kasım Hamid'in hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan yerel medyasında geçen haberlerde ise Abdullah'ın 1969'da Lübnan'ın güneyindeki Adşit köyünde doğduğu ve Hizbullah'ın güney bölgesindeki önde gelen saha komutanlarından olduğu aktarıldı.

Abdullah ve diğer Hizbullah mensuplarının, İsrail'in gece saatlerinde sınırdan yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Cuvaya köyüne düzenlediği hava saldırısında öldükleri kaydedildi.