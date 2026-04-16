Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

16.04.2026

Lübnan ve İsrail arasında görüşmelere rağmen saldırılar durmadı! Devam eden ABD ablukasına karşı İran'dan tehdit geldi

ABD, İsrail, İran savaşında kırılgan ateşkes sürüyor. Hürmüz Boğazı çıkmazı ise henüz bir çözüme kavuşmadı, ABD ablukası devam ediyor. ABD ve İran heyetlerinin bu hafta yeniden Pakistan'da görüşmesi bekleniyor. İranlı yetkili Muhsin Rızayi, ateşkesin İran aleyhine olduğunu ifade ederek, "Fırlatıcılarımız şu anda düşman gemilerine kilitlenmiş durumda ve hepsini batırırız" dedi. İsrail ise Lübnan'a yönelik saldırılarını görüşmelere rağmen durdurmadı. Lübnan'ın güneyinde İsrail ile Hizbullah arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler... 

Tarih 10:01

İRAN: ATEŞKES YA DA SAVAŞ BİZİM İÇİN FARK ETMİYOR!

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya, ABD ile varılan ateşkesin kendileri için savaş koşullarından farkı olmadığını ve her zaman savaşa hazır olduklarını söyledi.

 

Tarih 08:32

TRUMP DUYURDU: 34 YIL SONRA BİR İLK!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan liderlerinin yaklaşık 34 yıl sonra görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasında “biraz nefes alma alanı” oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki görüşmeye ilişkin Trump, “İki liderin konuşmasının üzerinden uzun zaman geçti, 34 yıl gibi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın verdiği bilgiye göre, görüşme Türkiye saatiyle bugün gerçekleşecek.

Tarih 07:01

İRAN'DAN ABD'YE TEHDİT

İran'da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, Bunun kesin bir ateşkes değil, "askeri sessizlik" olduğunu söyledi. Rızayi, "Ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil. Bu benim kişisel görüşümdür. Baskılar ciddi şekilde artırılmalı. Fırlatıcılarımız şu anda düşman gemilerine kilitlenmiş durumda ve hepsini batırırız." dedi.

Tarih 06:11

İRANLI BAKANIN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ve Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Çin Dışişleri Bakanı Vang'la görüşmesinde Arakçi, ABD'yle ateşkesin sağlanmasının ardından bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek, Washington yönetiminin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki kışkırtıcı tutum ve eylemlerinin bölgedeki durumu daha karmaşık hale getirebilecek tehlikeli sonuçları olabileceğini ifade etti.

İranlı bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde sunulan tasarıya karşı Çin ve Rusya'nın aldığı sorumlu tutumu takdir ederek, bu yaklaşımın gerilimin tırmanmasını önlemede etkili olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ise konuşmasında, savaş döneminde İran halkının direnişinden övgüyle söz ederek, Pekin'in diplomasiyi ilerletme ve savaşın sona erdirilmesine yardımcı olma konusunda hazır olduğunu vurguladı.

 

Tarih 02:23

İRAN'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İran'da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile yapılan ateşkesin uzamasının İran'ın lehine olmadığını söyledi. 

Tarih 01:48

İRAN'DAN HİZBULLAH'A DESTEK

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan'la İsrail arasında ateşkes görüşmelerinde silahsızlandırılmasıyla gündeme gelen Hizbullah'ın, İran'la bir bütün olduğunu belirterek, Tahran ile Washington arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını ve ABD'nin anlaşmaya uyması gerektiğini ifade etti.

