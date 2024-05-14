Lübnan'a İsrail'den hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var 

14 May 2024 22:24 - Güncelleme : 14 May 2024 22:25

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 221 gündür devam eden saldırılarında can kaybı 34 bin 971'e, yaralı sayısı da 78 bin 641'e yükseldi. Dünya sivil ölümleri seyrederken İsrail bu sefer de Lübnan'ı vurdu.

Dün İsrail ordusu tarafından Lübnan'a iki tanksavar füzesi ile saldırı gerçekleşmiş ve dört askerin yaralandığını bildirilmişti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

Bugün de İsrail kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki Kafr Kila kasabasına hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken henüz net veri geçilmedi. Saldırı sonrası bölgede bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ait araçları devriye gezdi.