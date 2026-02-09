Menü Kapat
Dünya
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Lübnan'da bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentine bağlı Tebbene Mahallesi'nde eski bir binanın çökmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
AA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
00:29
|
09.02.2026
09.02.2026
00:29

'ın kuzeyindeki Tebbene Mahallesi'nde eski bir bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Beş katlı olduğu belirtilen binanın çökmesinin ardından olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Trablusşam Belediye Başkanı Abdulhamid Kerime, düzenlediği basın toplantısında, binanın çökmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti. Kerime, enkaz altında kalan diğer kişilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Lübnan'da bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı

RİSKLİ BİNALAR NEDENİYLE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Trablusşam'ı, kentte çok sayıda riskli bina bulunması nedeniyle "" ilan ettiklerini belirten Kerime, hükümetin tüm kurumlarıyla gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

Binada olay sırasında kaç kişinin bulunduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

5 KATLI BİR BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Trablusşam'a bağlı Kubba bölgesinde 24 Ocak'ta da 5 katlı bir bina çökmüş, enkaz altında kalan 4 kişi sağ kurtarılırken, 1 kişi ise hayatını kaybetmişti.

