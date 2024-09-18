Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasına Netanyahu onay vermiş! İsrail medyası yazdı

18 Eylül 2024 07:11 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 07:39

İsrail menşeli haber sitesi Walla, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hafta başında üst düzey bakanlar ve istihbarat şefleriyle yaptığı güvenlik istişareleri sırasında Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılarak düzenlenen siber saldırıya onay verdiğini yazdı.

İsrail'un Lübnan​'da Hizbullah​'a yönelik gerçekleştirdiği eşi benzeri görülmemiş siber saldırının yankıları sürüyor. Saldırıda İsrail, Hizbullah'ın haberleşmekte kullandığı çağrı cihazlarını patlatırken şok etkisine neden olan saldırıda 200'ü ağır yaklaşık 3 bin kişinin yaralandığı ve 10 kişinin de öldüğü açıklandı. Saldırının ardından İsrail basını ise Başbakan Netanyahu​'nun hafta başında üst düzey bakanlar ve istihbarat şefleriyle yaptığı güvenlik toplantılarında bu siber saldırıya onay verdiğini yazdı.

NETANYAHU'NUN DANIŞMANI İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

İsrail haber sitesi Walla'da yer alan haber ismi açıklanmayan üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırıldı. Haberde, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin, Netanyahu'nun danışmanı Topaz Luk'un, saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğuna dair imada bulunan ve artık silinmiş olan sosyal medya paylaşımı hakkında yorum yapmadığı belirtildi. Walla'ya göre operasyonla, Hizbullah'ın askeri komuta ve kontrol sisteminin önemli bir bölümünü etkisiz hale getirildi.

İsrailli yetkililer, "Kuzey sınırında önemli bir tırmanış yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunun farkında olduklarını" belirterek, İsrail ordusunun "Hizbullah'ın geniş çaplı bir yanıt vermesine karşı yüksek alarmda" olduğunu söyledi.

ÖLENLERDEN BİRİ ÇOCUK

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.