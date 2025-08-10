Menü Kapat
Lübnan’da mühimmat deposu havaya uçtu! Çok sayıda asker şehit oldu

Lübnan’ın Sur kentindeki bir mühimmat deposu havaya uçtu. patlama meydana geldi. Patlamada 6 asker hayatını kaybetti. Patlamanın, İsrail saldırılarından kalan mühimmatların etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Lübnan’da mühimmat deposu havaya uçtu! Çok sayıda asker şehit oldu
'da ülkenin güneyindeki kentinde bir deposundaki malzemeleri etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana geldi. Patlamada, 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

6 ASKER ŞEHİT OLDU

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Sur kentinin Zibkin Vadisi bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 şehit oldu, bazı askerler yaralandı." ifadesine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, patlamanın sebeplerinin araştırıldığı kaydedildi.

Daha önce Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, patlamanın ’in saldırılarından kalan mühimmatları etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana geldiği açıklanmıştı.

CUMHURBAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Lübnan Cumhurbaşkanlığı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ölen askerler için derin üzüntüsünü dile getirdi, ailelerine ve orduya başsağlığı diledi.

Başbakan Nevvaf Selam da sosyal medya hesabından, patlamada hayatını kaybeden askerler için taziye paylaşımında bulunmuştu.

