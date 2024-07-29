Lübnan'da savaş hazırlığı! İsrail'in olası saldırısına karşı ülke alarmda

29 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:29

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems saldırısında Lübnan Hizbullah'ını suçlaması iki ülke arasındaki gerilimi zirveye taşıdı. İsrail'den peş peşe intikam yeminleri gelirken Lübnan, olası saldırı ihtimaline karşılık önlem almaya başladı. İsrail ise saldırılarını başlattı.

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ VURDU

Lübnan'ın güneyinde bir aracı ve motosikleti hedef alan İsrail ordusu, 2 kişinin ölümüne neden oldu, biri çocuk, 3 kişi ise yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) güneyde bir aracı hedef aldığı belirtildi.

BAZI ÖNEMLİ MERKEZLER BOŞALTILDI

İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunan iki kaynak, ülkenin 'yüksek alarm' halinde olduğunu, Hizbullah'ın İsrail saldırısı beklentisiyle Lübnan'ın güneyindeki ve Bekaa Vadisi'nin doğusundaki bazı önemli yerleri boşalttığını ifade etti. Kaynaklar, ''Hizbullah son saatlerde güneydeki ve Bekaa Vadisi'ndeki bazı önemli merkezleri boşalttı'' dediler.

BEYRUT HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuş bilgi ekranında 28 Temmuz akşamından başlayıp şu ana kadar devam eden tüm uçuşların askıya alındığı görüldü.

Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre, Beyrut'tan dünyanın çeşitli noktalarına giden ve gelen tüm uçuşlar için "iptal" ya da " ertelendi" yazıldı.

10 ÜLKE VATANDAŞLARINI GERİ ÇAĞIRDI

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik muhtemel saldırısı öncesi bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri hususunda uyarıda bulundu; ABD, Avustralya, Norveç, Almanya, İngiltere, Belçika, Fransa, İsveç, Danimarka, Hollanda.

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

HİZBULLAH, SALDIRIYI ÜSTLENMEDİ

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

''FÜZE DEMİR KUBBEDEN ATEŞLENDİ'' İDDİASI

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirildi.

İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söyledi.

Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktardı.