Lübnan'dan gelen roketlere İsrail'den misilleme: Hizbullah komutanı öldürüldü

18 Ekim 2024 11:51 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:01

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın kuzeyinden İsrail topraklarına çok sayıda roket fırlatıldığını belirtti. İsrail ordusu, misilleme olarak başlattığı saldırılarda Lübnan'ın güneyinde Hizbullah komutanı Muhammed Hüseyin Ramal'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Lübnan​'da Hizbullah​ ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine 15 roket fırlatıldığı ifade edildi. Akka şehri ve çevresinde siren sesleri duyulurken, roketlerin bir kısmının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Roket saldırısının herhangi bir yaralanma ve hasara yol açmadığı kaydedilen açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin ayrıca kuzeyde sahil bölgesinde bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği belirtildi.

HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Taybeh köyüne düzenlenen hava saldırısında Hizbullah komutanı Muhammed Hüseyin Ramal'ın öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre saldırıda ayrıca Hizbullah'a ait roket rampaları tespit edilerek imha edildi.

İsrail birliklerinin Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahları da ele geçirdiği belirtilen açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyindeki kara birliklerine yönelik fırlatılmaya hazır tanksavar füzesinin bulunduğu noktayı da hedef aldığı aktarıldı.