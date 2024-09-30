Lübnan'dan göç dalgası geliyor... Sayıları 100 bine ulaştı 

30 Eylül 2024 13:38 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 13:39

BM, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin sayısının 100 bine ulaştığını bildirdi. Birçok ülke göç dalgasına karşı sınırlarda önlem almaya başladı.

İsrail'in saldırılarından kaçarak Lübnan​'ı terk edenler büyük bir göç dalgasına neden oldu. Konuya ilişkin açıklama Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den geldi.

DÖRT GEÇİŞ NOKTASI AÇILDI

Bölgedeki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulunan Grandi, "İsrail'in hava saldırılarından kaçarak Lübnan'dan Suriye​'ye geçen Lübnanlı ve Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı" bilgisini verirken Suriye'ye doğru geçişlerin devam ettiğini bildirdi. Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yetkililerinin, bölgeye geçiş yapanları desteklemek için yerel yetkililer ve Suriye Kızılayı ile dört geçiş noktasında bulunduğunu kaydetti.

Bu arada Lübnan'dan başlayan göç hareketi bölgedeki birçok ülkeyi sınırlarından önlem almaya itti.

⁠BİLANÇO GİTTİKÇE AĞIRLAŞIYOR: EN AZ 1174 ÖLÜ

Gazze'de büyük bir soykırım harekatına girişen İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ı da vurmuştu. Ülkenin güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenleyen İsrail büyük oranda sivilleri hedef aldı.

Lübnan makamları, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere en az 1174 kişinin İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.