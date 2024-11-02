Lübnan'dan İsrail’e roket yağmuru: Birçok bölgede sirenler çaldı!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Kasım 2024 07:47 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 07:58

Lübnan’dan gece saatlerinde İsrail’e çok sayıda roket fırlatıldı. Saldırıda en az 11 kişinin yaralandığı, birçok binada hasar meydana geldiği bildirildi. İsrail'in birçok bölgesinde de sirenlerin çaldığı aktarıldı.