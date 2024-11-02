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Lübnan'dan İsrail’e roket yağmuru: Birçok bölgede sirenler çaldı!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Kasım 2024 07:47 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 07:58

Lübnan’dan gece saatlerinde İsrail’e çok sayıda roket fırlatıldı. Saldırıda en az 11 kişinin yaralandığı, birçok binada hasar meydana geldiği bildirildi. İsrail'in birçok bölgesinde de sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Lübnan​'a saldırı gerçekleştiren İsrail'e Hizbullah​'tan misilleme geldi. Lübnan’dan fırlatılan birçok roketin İsrail’in farklı bölgelerine isabet ettiği bildirildi.

3 ŞEHİR HEDEF ALINDI

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilirken, İsrail basını ise Tel Aviv​ ile Tira ve Hasharon şehirlerinin hedef alındığını duyurdu.

Lübnan'dan İsrail’e roket yağmuru: Birçok bölgede sirenler çaldı! - 1. Resim

EN AZ 11 YARALI VAR

Tira şehrindeki bir apartmana roket isabet etmesi sonucu en az 11 kişinin yaralandığı bildirilirken, birçok bölgede meydana gelen zarar amatör kameralara yansıdı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hizbullah’ın gerçekleştirdiği iddia edilen saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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