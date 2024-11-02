Lübnan'dan İsrail’e roket yağmuru: Birçok bölgede sirenler çaldı!
Lübnan’dan gece saatlerinde İsrail’e çok sayıda roket fırlatıldı. Saldırıda en az 11 kişinin yaralandığı, birçok binada hasar meydana geldiği bildirildi. İsrail'in birçok bölgesinde de sirenlerin çaldığı aktarıldı.
Lübnan'a saldırı gerçekleştiren İsrail'e Hizbullah'tan misilleme geldi. Lübnan’dan fırlatılan birçok roketin İsrail’in farklı bölgelerine isabet ettiği bildirildi.
3 ŞEHİR HEDEF ALINDI
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilirken, İsrail basını ise Tel Aviv ile Tira ve Hasharon şehirlerinin hedef alındığını duyurdu.
EN AZ 11 YARALI VAR
Tira şehrindeki bir apartmana roket isabet etmesi sonucu en az 11 kişinin yaralandığı bildirilirken, birçok bölgede meydana gelen zarar amatör kameralara yansıdı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Hizbullah’ın gerçekleştirdiği iddia edilen saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.