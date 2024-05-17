Lübnan'dan İsrail'e yoğun saldırı: 75 roket fırlatıldı

17 May 2024 15:48 - Güncelleme : 17 May 2024 15:55

Lübnan'dan İsrail'e en yoğun saldırılarından biri gerçekleşti. İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde kısa süre önce sirenler çaldığı belirtildi. Lübnan tarafından 75 roket atıldığı, onlarcasının hava savunma sistemince imha edildiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2 İsrailli hafif şekilde yaralandı.

İsrail basını, kısa süre önce gerçekleştirilen roket saldırısının Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen en yoğun saldırılardan biri olduğunu yazdı.

Öte yandan bu sabah Lübnan topraklarında roket rampası tespit edildiği ve hava saldırısıyla imha edildiği aktarıldı.

HİZBULLAH'TAN GOLAN TEPELERİNE TAM İSABET

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan Tsnobar Askeri Lojistik Üssü'nün 50 katyuşa füzesiyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Hula yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yer alan Zaur Askeri Üssü'nin de katyuşa füzeleriyle tam isabet vurulduğu kaydedildi.

300 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda 300 Hizbullah mensubu öldü.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.