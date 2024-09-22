Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket yağdı: Siren sesleri yükseldi! İsrail'den karşılık geldi

22 Eylül 2024 02:53 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 03:18

İsrail'de sirenler çaldı. Hayfa ve Nasıra çevrelerine Lübnan'dan roketler atıldı. İsrail ordusu saldırılarını genişletmesi sebebiyle halkına yönelik güvenlik önlemi talimatlarını da güncelledi.

MİT'ten dikkat çeken siber saldırı açıklaması! "Siber tehdit ve güvenlik ile önlemlerimizi alıyoruz..."

MİT'ten dikkat çeken siber saldırı açıklaması! "Siber tehdit ve güvenlik ile önlemlerimizi alıyoruz..."

İsrail ve Lübnan arasındaki çatışma büyüyor. İsrail'in büyük saldırıları sonrası Lübnan tarafı İsrail'in kuzeyi Hayfa ve Nasıra'ya bir dizi roket attı. Çıkan yangınlara müdahale edildi. İsrail kendi vatandaşlarına yönelik yeni güvenlik talimatlarını yayımladı.

İsrail devlet televizyonu Lübnan'dan İsrail topraklarının derinliklerine doğru 15 roket attığını duyurdu. Telefon kameralarıyla kaydedilen görüntülere göre Nasıra'da yangın çıktı. Hava savunma sistemlerinden önleyici füzeleler de atılarak bölgeye gönderildi. Hizbullah'ın son saldırısıyla kuzeydeki Ramat David isimli Hayfa kentine yakın İsrail ordusuna ait hava üssü hedeflendi.

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne ait hedefleri bombaladı. Lübnan kaynakları ve sosyal medya kaynakları, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerleri yakınlarındaki dağlık bölge ve vadilere, Litani Nehri çevresine düzenlediği hava saldırılarındaki patlamaların görüntülerini paylaştı.

İSRAİL YENİ GÜVENLİK TALİMATLARINI GÜNCELLEDİ

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı akşam saatlerinde vatandaşlarına yeni güvenlik talimatları yayınladı. Talimatlara göre, açık alanlarda 30, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda 300 kişiden fazla toplanmalar kısıtlandı. Bu bölgedeki eğitim ve iş yerlerinin yakınlarında güvenli bir sığınak bulunması halinde faaliyetlerin normal seyredebileceği bildirildi. Bu bölgelerdeki tüm plajlar kapatıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir roket veya başka bir saldırı ihtimaline karşı uyarıların güncellenebileceğini söyledi.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında çatışmalar 21 Eylül Cumartesi günü boyunca karşılıklı gerilimle devam etti.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere 100'den fazla roketle saldırı düzenledi. Hizbullah'ın saldırılarında İsrail'in kuzeyinde ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki bazı bölgelerde yangın çıktı, bazı noktalar da isabet aldı.

Aynı şekilde, İsrail ordusu gün içinde iki ayrı dizi hava saldırısında Lübnan içinde Beka Vadisi ve güneyde 300 kadar noktada yüzlerce roket rampasının yanı sıra binlerce savaş başlığını imha ettiğini açıkladı.