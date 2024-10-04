Lübnanlılar Suriye yolunda: Yüz binlerce kişi akın akın gidiyor

04 Ekim 2024 10:38 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:06

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar hem havadan hem karadan devam ediyor. Savaş endişesi içindeki halk, Lübnan'dan Suriye'ye göç etmeye başladı. Şimdiye kadar 240 binden fazla kişinin Suriye'ye geçtiği bildirilirken, İsrail katliamlarına sınır bölgesini de ekledi. Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı sabah saatlerinde hedef alındı.

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İsrail katliam bölgelerini genişletti. Gazze'de 41 bin 788 insanı katleden İsrail, savaş oklarını Lübnan'a çevirdiğinden beri yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti. Hava saldırılarının ardından Kuzeyin Okları adı altında Lübnan'a kara harekatı düzenleyen İsrail'e İran'ın füzelerle karşılık vermesi ise 3. Dünya Savaşı korkularını tetikledi.

İsrail, Gazze'de yaptığı gibi, Lübnan halkını da zorunlu göçe mahkum etti. Lübnan'da yerinden edilenlerin barınması için açılan 875 merkez doldu taştı. Çaresiz kalan Lübnan halkı, ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

İSRAİL SURİYE SINIRINI DA VURDU

Lübnanlılar, akın akın Suriye'ye doğru yola çıktı. Şimdiye kadar 240 binden fazla Lübnanlı Suriye'ye geçti. İsrail ise Lübnan-Suriye sınırındaki El Masna Sınır Kapısı'nı da hedef aldı.

Yerel medya kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ve Suriye arasındaki El-Masna Sınır Kapısı İsrail ordusunun hava saldırısına uğradı.

Saldırıda, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Suriye'nin başkenti Şam arasındaki yolun da kesintiye uğradığı aktarılırken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgiye yer verilmedi.