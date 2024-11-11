Lufthansa'dan İsrail kararı! Yıl sonuna kadar uzatıldı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Kasım 2024 22:59 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 23:08
Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu'nun, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 31 Aralık'a kadar uzattığı bildirildi.
Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'daki son gelişmelerden dolayı uçuş planında güncelleme yapıldı. Açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 31 Aralık'a kadar askıya alındığı aktarıldı.
UÇUŞ İPTALLERİ YIL SONUNA KADAR UZATILDI
Lufthansa Grubu daha önce, İran'ın başkenti Tahran'a 31 Ocak 2025'e, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da 28 Şubat 2025'e kadar uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.
İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son dönemde Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzatmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı