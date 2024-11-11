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Lufthansa'dan İsrail kararı! Yıl sonuna kadar uzatıldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Kasım 2024 22:59 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 23:08
Lufthansa&#039;dan İsrail kararı! Yıl sonuna kadar uzatıldı

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu'nun, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 31 Aralık'a kadar uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'daki son gelişmelerden dolayı uçuş planında güncelleme yapıldı. Açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 31 Aralık'a kadar askıya alındığı aktarıldı.

Lufthansa'dan İsrail kararı! Yıl sonuna kadar uzatıldı - 1. Resim

UÇUŞ İPTALLERİ YIL SONUNA KADAR UZATILDI

Lufthansa Grubu daha önce, İran'ın başkenti Tahran'a 31 Ocak 2025'e, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da 28 Şubat 2025'e kadar uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.

Lufthansa'dan İsrail kararı! Yıl sonuna kadar uzatıldı - 2. Resim

İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son dönemde Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzatmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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