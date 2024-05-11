Luhansk’ta petrol deposu havaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

11 May 2024 13:54 - Güncelleme : 11 May 2024 14:09

Ukrayna Rus işçileri taşıyan aracı İHA ile vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Rus işçileri taşıyan aracı İHA ile vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şubat 2022 yılında başlayan Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Rusya Luhansk oblastını ilhak etmişti. Ukrayna'nın dün füzelerle gerçekleştirdiği saldırıda Luhansk oblastında bulunan Rovenky kentindeki petrol deposunu vurdu.

Rusya tarafından atanan Luhansk lideri Leonid Paseçnik dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırının ardından petrol deposunda yangın çıktığını ifade ederek 3 kişi hayatını kaybettiğini 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

SALDIRIDA ABD YAPIMI FÜZE SİSTEMLERİ KULLANILDI

Paseçnik, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiğini dile getirerek, 6 kişinin patlamada yaralandığını, 2 kişinin ise dumandan etkilendiğini bildirdi.

Pasechnik saldırıda ABD tarafından sağlanan Ordu Taktik Füze Sistemlerini (ATACMS) kullandığını iddia etti. Çarşamba günü de Luhansk’da bir petrol deposuna saldırı düzenlenmiş 5 kişi yaralanmıştı.