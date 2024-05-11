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Luhansk’ta petrol deposu havaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 May 2024 13:54 - Güncelleme : 11 May 2024 14:09
Luhansk’ta petrol deposu havaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna, Rusya’nın ilhak ettiği Luhansk oblastına bağlı Rovenky kentindeki petrol deposuna düzenlendiği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Şubat 2022 yılında başlayan Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Rusya Luhansk oblastını ilhak etmişti. Ukrayna'nın dün füzelerle gerçekleştirdiği saldırıda Luhansk oblastında bulunan Rovenky kentindeki petrol deposunu vurdu.

Rusya tarafından atanan Luhansk lideri Leonid Paseçnik dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırının ardından petrol deposunda yangın çıktığını ifade ederek 3 kişi hayatını kaybettiğini 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

SALDIRIDA ABD YAPIMI FÜZE SİSTEMLERİ KULLANILDI

Paseçnik, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiğini dile getirerek, 6 kişinin patlamada yaralandığını, 2 kişinin ise dumandan etkilendiğini bildirdi.

Pasechnik saldırıda ABD tarafından sağlanan Ordu Taktik Füze Sistemlerini (ATACMS) kullandığını iddia etti. Çarşamba günü de Luhansk’da bir petrol deposuna saldırı düzenlenmiş 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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