Lüks otelde içecek skandalı! Alkol yerine deterjan içirdiler: Turistler hastanelik oldu

10 Ekim 2024 11:55 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 12:04

Yunanistan'ın Girit adasındaki bir otelde skandal bir olay yaşandı. Otelin barmeni turistlere alkol yerine deterjan servis etti. Deterjanları içen iki turist hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan'ın Girit​ adasında yer alan lüks bir otelde akılalmaz bir olay yaşandı. Girit'in geleneksel içkisi olan Tsikoudia'dan sipariş veren turistler, birkaç dakika sonra fenalaştı.

Barmenin buzdolabında bulduğu bir şişeden sıvı servisi yaptığı ve sıvının deterjan​ olduğu anlaşıldı.

TURİSTLER ENTÜBE EDİLDİ

Turistlerin Heraklion Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildiği ifade edildi. Yoğun bakıma alınan turistlerin tedavisi devam ederken polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve otel müdürünün tutuklandığı bildirildi.

El konulan ve yetkililerce incelenen sıvının deterjan olduğu kesinleşti. Otelin restoran bölümü ise kapatıldı.