M çiçeği virüsü artık daha bulaşıcı ve tehlikeli varyantıyla Avrupa ülkesinde!

07 Ocak 2025 15:10 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:22

M çiçeği virüsünün (mpox) yeni varyantı Fransa'da ortaya çıktı. Bretonya bölgesinde tespit edilen iki hastanın Afrika'dan geldiği öğrenildi.

Afrika'yı saran M çiçeği virüsünün (mpox) yeni varyantı Fransa​'da görüldü. Fransa Sağlık Bakanlığı, Bretonya bölgesinde virüsün yeni varyantının görüldüğünü duyurdu.

Hastanın Afrika'dan gelen iki kişi ile temas ettiği kaydedilen açıklamada, virüsün kaynağının ve bulaş yolunun araştırıldığı belirtildi.

Tespit edilen yeni varyantın daha tehlikeli ve daha bulaşıcı olduğu ifade ediliyor.

DSÖ AFRİKA'DA ACİL DURUM İLAN ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un 14 Ağustos'ta topladığı DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.

Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HAYVANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

MPOX​ BELİRTİLERİ

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs​ genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Öte yandan DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.