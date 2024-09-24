M-çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı! Hindistan'da ilk vaka doğrulandı

24 Eylül 2024 11:38 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:56

Hindistan'da ilk M-çiçeği virüsü açıklandı. Dubai'den dönen 38 yaşındaki bir kişide tespit edilen mpox virüsüne yakalanan kişi gözlem altına alındı.

İsveç, Tayland, Pakistan gibi ülkelerde de ortaya çıkan M-çiçeği virüsü Hindistan'a da sıçradı. Afrika'da acil durum ilan ettiren mpox virüsü, Hindistan'a Dubai'den gelen 38 yaşındaki bir kişide fark edildi. Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşadığı öğrenilen hasta, hastanede tedavi altına alındı. Temaslı olduğu kişiler araştırıldı ve gözlemlendi.

Eyalet Sağlık yetkilikleri, virüsün bulaştığı kişinin arkadaşı ve aile bireylerinden oluşan 29 kişi ile anı uçakta bulunan 37 yolcunun gözlem altında olduğu ve şuana kadar herhangi bir semptom göstermediği bildirildi.

M-ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Hindistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Manisha Verma, Kerala eyaletinin Malappuram bölgesinde bildirilen M-çiçeği vakasının clad 1'e ait olduğunu doğruladı. Ateş, kas ağrısı, şişmiş lenf düğümleri ve vücutta lezyonlar gibi semptomlar gösteren M-çiçeği virüsü tedavi edilmemesi durumunda ölümcül olabilir.

Clade 1b olarak adlandırılan yeni varyantın yüksek bulaşıcılığı olduğu ve Afrika’daki m-çiçeği salgını ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Hindistan’da son 2 yılda 30’dan fazla şüpheli M-çiçeği virüsü görüldüğü ifade edilse de ilk vaka bugün doğrulanmış oldu.

KONGO M-ÇİÇEĞİ VAKA SAYISININ BAŞINI ÇEKTİ

M-çiçeği virüsü, Afrika kıtası dışındaki ülkelere yayılırken DSÖ, Afrika’da bu yıl içerisinde çoğunluğu testlerin tükendiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere 30 bin şüpheli M-çiçeği virüsü vakasının görüldüğünü duyurmuştu.