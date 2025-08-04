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 | Berrak Arıcan

M (mpox) çiçeği virüsü yayılıyor, vakalar artmaya başladı

M (mpox) çiçeği virüsü Batı Afrika'da yayılmaya devam ediyor. Son olarak Gana'da vakalar yükseldi ve 300 kişiyi aştı.

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M (mpox) çiçeği virüsü yayılıyor, vakalar artmaya başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:15

Batı Afrika ülkelerinden 'da, M çiçeği virüsü (mpox) yayılmaya devam ettiği bildirildi. Gana Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 20 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği, böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 302'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, görülen vakaların son güncellemelerde haftalık en yüksek artışı ve daha önce hiçbir ölüm vakası kaydedilmemiş olan salgında bir dönüm noktası olduğunu kaydedildi.

M (mpox) çiçeği virüsü yayılıyor, vakalar artmaya başladı

Virüsün esas olarak enfekte kişilerle yakın fiziksel temas yoluyla yayıldığı belirtilen açıklamada, halkın duyarlı olması ve herhangi bir semptomu erken bildirmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

M (mpox) çiçeği virüsü yayılıyor, vakalar artmaya başladı

TEMMUZ AYINDA M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN İLK ÖLÜM

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.

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ETİKETLER
#virüs
#salgın
#gana
#Sağlık
#M Çiçeği Virüsü
#Dünya
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