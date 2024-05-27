Macar Başbakan Viktor Orban'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı, Avrupa'yı suçladı

27 May 2024 09:46 - Güncelleme : 27 May 2024 10:07

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, katıldığı bir YouTube programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşına, Avrupa'nın dahil olmasının büyük bir sorumsuzluk olduğunu söyleyen Orban, "Avrupa bir savaşa o kadar dahil oldu ki, askeri hedefine ulaşmak için gerekli maliyet ve araçların büyüklüğü hakkında bir tahminde bile bulunmuyor. Hayatımda bundan daha sorumsuzca bir şey görmedim" dedi.

NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya taraf olmak istediğini iddia eden Orban, Avrupa Birliği'ne evrensel askerlik hizmetinin geri getirilmesi fikrini ise 'çılgınlık' olarak yorumladı. Budapeşte'nin Macar vatandaşlarının hizmetlerine "Almanya ya da Brüksel'de" karar verilmesine karşı olduğunu söyledi.

Orban, "Başka hiç kimsenin zorunlu askerlik ve askerlik çağındaki gençlerimizi herhangi bir yere gönderme konusunda karar vermesini istemiyoruz. Zorunlu askerliğin olduğu bir pan-Avrupa ordusunu unutmalıyız, bu çılgınca bir fikir" diye konuştu.

ORBAN'DAN 3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

"Brüksel'in savaş psikozu" durdurulmazsa, önümüzdeki yıllarda mevcut süreçlerin Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı ya da hatta bir bölümü olarak adlandırılabileceğini belirten Orban, şunları kaydetti:

"Belki de 10 yıl sonra mevcut süreçler Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak adlandırılacak. Eğer işler kötü gider ve Brüksel'de gelişen askeri psikozu kontrol altına alamazsak, bu yılların tarihinin de büyük dünya savaşının ilk yıllarının bir bölümü olacağı göz ardı edilemez."

''NÜKLEER KULLANILABİLİR''

Orban, Avrupalı siyasetçilerin nükleer silahları caydırıcı bir unsur olarak görmelerine rağmen, çatışmanın başlangıcında düşünmedikleri en kötü senaryoların gerçekleşebileceğini savunarak, "Bence Avrupalı politikacılar nükleer bombayı gerçekten kullanılması gereken bir şey olarak değil, taktiksel bir caydırıcılık aracı olarak görüyorlar, ancak savaşın başında düşünmedikleri şeyler savaşın sonunda gerçekleşebilir, en kötü senaryolar gerçekleşebilir" dedi.