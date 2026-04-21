Macaristan Başbakanı Peter Magyar: Netanyahu gelirse tutuklarız

Macaristan’ın Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Macaristan’ı ziyaret etmesi halinde tutuklanması gerektiğini söyleyerek, "Eğer bir ülke UCM üyesi ise ve UCM tarafından aranan bir kişi topraklarınıza girerse, o kişinin gözaltına alınması gerekir" dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 04:00
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 04:00

Macaristan'da genel seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, Başbakan Viktor Orban'ın başlattığı Uluslararası Ceza Mahkemesinden () ayrılma sürecini durduracağını ve mahkeme tarafından aranan liderleri kendi topraklarında tutuklama yükümlülüğüne uyacağını açıkladı.

Magyar, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail Başbakanı Binyamin 'yu ülkeye davet edip etmediği ve Macaristan'a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Magyar, tüm devlet liderleriyle ayrım yapmaksızın görüştüğünü ve herkesi davet ettiğini belirtti.

Magyar, konuya ilişkin şöyle devam etti:

"Ekip arkadaşlarım konuyu inceledi ve 2 Haziran’a kadar (UCM'den) ayrılma sürecini durdurabileceğimizi gördük. Tisza hükümetinin kararlı niyeti bu süreci durdurmak ve Macaristan’ın UCM'ye üye olarak kalmasını sağlamaktır. Dolayısıyla kimseyi yanıltmış değilim. Eğer bir ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üyeyse ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi o ülkenin topraklarına girerse, o kişinin tutuklanması gerekir. Bu soru telefonda da sorulabilir ama bence her devlet ve hükümet başkanı bu hukuki durumun farkındadır."

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Macaristan'daki genel seçimden galip çıkan Magyar ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

Açıklamada, Magyar'ın, Netanyahu'yu Macar Ayaklanması'nın 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek tören için Macaristan'a davet ettiği ifade edilmişti.

SEÇİMİ AÇIK ARA FARKLA KAZANDI

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazanmıştı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı. 16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.

Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisi'ne 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

