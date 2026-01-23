Macron piyasaları salladı! Taktığı gözlükle hisseler uçtu, siteler çöktü, stoklar tükendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta İsviçre'nin Davos şehrinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda taktığı yansıtıcı pilot gözlüğüyle dikkatleri üzerine çekti.

1986 yapımı Top Gun filmindeki Tom Cruise'un savaş pilotu karakterini çarpıcı bir şekilde anımsatan bu görünüm, kısa süre içinde Macron'un görünüşüyle ilgili haber ve yorum yağmuruna neden oldu.

Aynalı gözlüklü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un videoları ve görüntüleri sosyal medya platformlarından haber sitelerine kadar hızla yayıldı. Espriler ve yan yana karşılaştırmalar onu düğlmeli gömlekli bir teknokrattan çok havalı bir pilot olarak gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'ndaki konuşması sırasında sahnede, bir zamanlar el sıkışan meslektaşının yeni görünüşüyle ilgili şaka bile yaptı. Trump, "'Ne oldu böyle?’ dedim. Aslında onu seviyorum. Gerçekten.” ifadelerini kullandı.

HİSSELER UÇTU

Söz konusu gözlüklerin, İtalyan gözlük grubu iVision Tech'e ait Fransız lüks markası Henry Jullien tarafından üretilen Pacific S 01 modeli olduğu belirlendi. 659 euro (yaklaşık 33 bin 525 TL) fiyat etiketine sahip olan model, küçük partiler halinde üretiliyor ve altın kaplama metal yapısıyla yüksek kaliteli, Fransa'da üretilmiş bir çerçeve olarak pazarlanıyor.

Güneş gözlükleri Fransa'da tasarlanıp üretilmiş olsa da, viral şöhreti en büyük etkiyi İtalya'da oluşturdu. Burada iVision Tech, Milano borsasında IVN koduyla işlem görüyor. Nispeten az işlem gören mikro sermayeli bu borsada, iVision Tech'in hisse senedi fiyatı, gözlüğün Macron ile sahnede görünmesinden bu yana yaklaşık %30 arttı. Bu da iVision Tech'in piyasa değerine yaklaşık 3,5 ile 4,1 milyon euro (yaklaşık 178 milyon 206 bin TL ile 208 milyon 756 bin TL) ekledi.

Yükseliş o kadar keskin oldu ki, iVision Tech hisselerindeki işlemler oynaklık nedeniyle defalarca durduruldu. Öte yandan gözlüğün hangi şirket tarafından yapıldığının ortaya çıkması sonrası, şirketin sitesinde yoğun nedenli çökme yaşanırken, stoklar kısa sürede tükendi.