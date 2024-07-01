Macron 'topal ördek' konumuna düşecek! Fransa'daki seçimlerde aşırı sağ birinci çıktı

01 Temmuz 2024 10:16 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:39

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un meclisi feshetmesiyle başlayan erken genel seçim turunun ilk sonuçlarına göre, aşırı sağ ittifak yüzde 33,15 oyla birinci, sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşti.

Macron'un 'Cumhuriyet İçin Hep Birlikte' ittifakı ise yüzde 20 oyla 3. sırada yer aldı. Seçimde parti ve ittifakların kazanmak için yarıştığı Temsilciler Meclisindeki 577 sandalyeden 76'sı ilk turda sahiplerini bulurken kalan 501 sandalyenin kazananları, 7 Temmuz'da düzenlenecek ikinci turda belli olacak.

MACRON 'TOPAL ÖRDEK' KONUMUNA DÜŞECEK

Aşırı sağın tek başına hükümet kuracak güce ulaşması durumunda 28 yaşındaki Ulusal Birlik Genel Başkanı Jordan Bardella'nın başbakan olması gündemde. Bu senaryoda Macron, topal ördek konumuna düşecek.

Seçim sonuçlarının ardından konuşan Bardella, ''Tüm Fransızların başbakanı olmak istiyorum'' açıklamasında bulundu. Bardella, sadece partisi salt çoğunluğa ulaşırsa başbakan olacak. İki ittifak da kendisiyle koalisyon kurmayacağını söyledi.

Seçimde aşırı sağa karşı birleşen sol partilerden oluşan Yeni Halk Cephesi'ndeki Eğilmeyenler Partisi'nden Clementine Autain, "Aşırı sağın iktidara gelmesini önlemek için bir haftamız var. Yeni Halk Cephesi'nin arkasında mobilize olmalıyız" dedi.

''KRAL MACRON'UN SALTANATININ SONU''

Fransız basını Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın açık farkla ilk sırayı alması üzerine, 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i fesheden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararıyla kendi sonunu getirdiği değerlendirmesinde bulundu. Fransız basını Macron'un Meclis'i feshetme kararının kendi görevi ve partisinin geleceği üzerindeki etkilerine değindi.

Challenges dergisinin "2024 genel seçimleri: Kral Macron'un saltanatının sonu" başlıklı haberinde, Macron'un Ulusal Meclis'i feshederek kendi düşüşünü tetiklediği kaydedildi.

Haberde, Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe, mevcut Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Macron'un düşüşünü daha da hızlandırdığı belirtilerek "Bu genel seçimler, Macronculuk saltanatının sonunu imzalayabilir." ifadesine yer verildi.

''MACRON'UN KAYBETTİĞİ BAHİS''

Le Monde gazetesi, ilk sonuçlara göre seçimin ilk turunda iktidarın, rakipleri aşırı sağ ve solcuların gerisinde kalmasını "Mağlup olan Macron cephesi, üçüncü sıraya yerleşti" başlığıyla duyurdu. Gazete, bir diğer haberinde, seçimin ilk turunu 4. bitiren merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin ülke genelinde güç kaybettiği değerlendirmesini yaptı.

Fransız Le Figaro gazetesi de "Genel seçimler: Macron'un kaybettiği bahis" başlığıyla geçtiği haberde, Macron'un merkezdeki "blokunun" yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Haberde, "Avrupa (Parlamentosu) seçimleri tokadından 3 hafta sonra Elysee'de yine bir mağlubiyet gecesi." ifadesi kullanıldı.

FRANSA'DA AŞIRI SAĞ KARŞITLARI SOKAKTA

Öte yandan, aşırı sağın ilk tur zaferinin ardından Paris, Lyon, Lille, Nantes ve Strazburg gibi şehirlerin merkezlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda solcu ittifakın liderleri aşırı sağa karşı bir konuşma yaptı.

Paris'te yapılan bazı gösterilerde yolların bloke edildiği, havai fişekler atıldığı, araçların ateşe verildiği görüldü.

FRANSA'NIN ERKEN SEÇİME GİDİŞİ

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 ile açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti.

Fransa’da merkez partilerden birçok isim aşırı sağa karşı işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş ve sol yelpazedeki Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) birlikte hareket edeceklerini açıklayarak Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında seçime girme kararı almıştı.

Görev süresi Nisan 2027'de dolacak olan Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin Mecliste çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı.