Macron'dan Putin'i çıldırtacak yeni açıklamalar: Ukrayna, Rusya'daki hedefleri vurabilmeli

29 May 2024 12:06 - Güncelleme : 29 May 2024 12:23

Putin NATO'yu suçlarken Batı'ya da uyarıda bulundu: Ne ile oynadığını anlamalı

Putin NATO'yu suçlarken Batı'ya da uyarıda bulundu: Ne ile oynadığını anlamalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker gönderme kararının ardından açıklamalarıyla da dikkat çekti. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı basın toplantısında konuşan Macron, Ukrayna'nın doğrudan bir saldırı tehdidine karşılık olarak Rusya içindeki hedefleri vurmakta özgür olması gerektiğini söyledi.

Macron, ''Ukraynalıların füzelerin ateşlendiği askeri bölgeleri etkisiz hale getirmelerine izin vermeliyiz, ancak diğer sivil ya da askeri hedefleri değil. Bunu yaparak gerilimi tırmandırmıyoruz” dedi.

SCHOLZ, MACRON'A DESTEK VERMEDİ

Macron'un bu sözleri, Ukrayna'nın müttefiklerini bölen yeni bir tartışmaya yol açtı. Scholz ise daha temkinli davranarak Ukrayna'nın Batı silahlarını kullanmasının “her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde olması gerektiğini” söyledi.

''AB ÜLKELERİ DERİN BİR BÖLÜNME İÇİNDE''

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “AB ülkelerinin her iki konuda da derin bir bölünme içinde olduğunu” söyledi.

Ukrayna'ya gönderilen Batılı silahlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması tartışması hakkında konuşan Borrell, şunları kaydetti:

Borrell, “Her bir üye devletin alacağı kendi kararlarıdır. Bu onların sorumluluğundadır. Hiç kimse, bir üye ülkeyi bu sınırlamaları kaldırmaya zorlayamaz” dedi.

PUTİN: BATI DÜNYASI NE İLE OYNADIĞINI ANLAMALI

Putin, Ukrayna ile ilgili son kararın ülkenin siyasi ve hukuk sistemine ait olduğunu söyleyerek, "Batı silahlarının Ukrayna'ya konuşlandırılması sadece NATO'nun yardımıyla mümkün olabilir. Bu ciddi bir durum, dikkatle izliyoruz. Batı dünyası ne ile oynadığını anlamalı." demişti.