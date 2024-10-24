Macron'dan Türkçe paylaşım: Türk halkıyla dayanışma içindeyiz

24 Ekim 2024 03:29 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 03:49

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletirken, teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Macron'un, paylaşımını Türkçe yapması dikkat çekti.

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Türkiye​'nin savunma sanayisinde önemli kurumlarından olan TUSAŞ​'ın Ankara​'daki tesisine yapılan terör saldırısına yurtdışından tepkiler sürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron​, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayarak, teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

"TÜRKİYE VE TÜRK HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Macron, TUSAŞ'ın yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin X hesabından Fransızca ve Türkçe açıklama yaptı.

Terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Macron, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, kendilerine taziyelerimizi sunuyoruz. Teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.