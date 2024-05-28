Macron'un kararı Putin'i küplere bindirecek! Fransa, Ukrayna'ya asker gönderiyor

28 May 2024 10:30 - Güncelleme : 28 May 2024 10:41

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla 2 yılı aşkın süredir devam ediyor. ABD ve Batılı devletlerin Ukrayna'ya verdiği destekle tırmanan gerilimde Fransa'nın adımı tedirginliğe neden oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, belgeleri imzaladı, Ukrayna'ya asker gönderecek.

Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski de Macron'un kararını duyurdu, Fransa'nın Ukrayna'daki askerleri eğitmek için asker göndereceğini açıkladı. Kiev, Fransa'nın bu kararıyla diğer Batılı devletlerin de cesaretleneceğini düşünüyor fakat Putin'in, Macron'un kararına ne tepki vereceği henüz belirsiz.

MACRON İMZAYI ATTI

İngiliz basınından Telegraph gazetesinde yer alan bilgiye göre, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile yapılan görüşmelerin ardından Fransız askerlerinin Ukrayna eğitim merkezlerini ziyaret etmelerine izin veren belgeler imzalandı.

İNGİLTERE VE ALMANYA MACRON'UN KARARINA KARŞI

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat ayında Ukrayna'ya Batılı askerlerin gönderilmesinin "göz ardı edilemeyeceğini" söyleyerek tepkileri üzerine çekmişti.

Macron'un önerisi Batılı ülkeler ve NATO içinde bölünmelere yol açarken İngiltere ve Almanya Macron'un önerisine şiddetle karşı çıkmıştı.