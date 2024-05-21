Maden bölgesinde 2 ayrı silahlı saldırı: Onlarca kişi hayatını kaybetti

21 May 2024 17:09 - Güncelleme : 21 May 2024 17:16

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki maden bölgesi Wase'deki Kompani Zurak ve Bandalala köylerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Wase Bölge Yetkilisi Audu Ummah, iki ayrı saldırıda toplan 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını duyurdu.

KÖY SAKİNLERİ KOMŞU BÖLGELERE KAÇTI

Saldırılarda onlarca kişinin de kaçırıldığını aktaran Ummah, köy sakinlerinin korkudan evlerini terk ederek komşu bölgelere sığındığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ŞİDDET OLAYLARI ALDI BAŞINI GİTTİ

Öte yandan Plateau eyaletinde zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşanıyor. Ocaktan bu yana eyalette çıkan şiddet olaylarında, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu en az 150 kişi hayatını kaybetmişti.