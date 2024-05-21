Maden bölgesinde 2 ayrı silahlı saldırı: Onlarca kişi hayatını kaybetti
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 17:09 - Güncelleme : 21 May 2024 17:16
Nijerya'nın Plateau eyaletinde bulunan bir maden bölgesinde iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Plateau eyaletindeki maden bölgesi Wase'deki Kompani Zurak ve Bandalala köylerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Wase Bölge Yetkilisi Audu Ummah, iki ayrı saldırıda toplan 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını duyurdu.
KÖY SAKİNLERİ KOMŞU BÖLGELERE KAÇTI
Saldırılarda onlarca kişinin de kaçırıldığını aktaran Ummah, köy sakinlerinin korkudan evlerini terk ederek komşu bölgelere sığındığını bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
ŞİDDET OLAYLARI ALDI BAŞINI GİTTİ
Öte yandan Plateau eyaletinde zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşanıyor. Ocaktan bu yana eyalette çıkan şiddet olaylarında, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu en az 150 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı