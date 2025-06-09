Madleen Aşdod Limanı'na çekildi! Gemideki farklılık dikkat çekti

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve gece saatlerinde İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisi, İsrail savaş gemileri eşliğinde İsrail'in Aşdod Limanı'na çekildi. Gemideki Filistin bayraklarının sökülmesi dikkat çekti.

İsrail'in saldırıları altında açlıkla mücadele eden Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp Filistinlilere insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait 'Madleen' isimli yelkenli gemi, Akdeniz sularında İsrail ordusuna bağlı deniz komandolarının baskınına uğradı.

Yola çıkarken içinde 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen, Aşdod Limanı'na getirildi.

FİLİSTİN BAYRAKLARI SÖKÜLDÜ

İşgalci ve Gazze'e yönelik saldırılarıyla savaş suçu işleyerek adeta soykırıma girişen İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki değişiklik dikkat çekti. Gemideki Filistin bayraklarının söküldüğü görüldü.



AKTİVİSTLER ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

Gemi baskınını yapan İsrail'den gelen açıklamalara göre gözaltına alınan 12 aktivist ülkelerine gönderilecek.

GEMİ YOLDAYKEN İSRAİL'DEN TEHDİT AÇIKLAMALARI

Madleen yola çıkıp Gazze'ye yardım götürmek üzere hedefine yaklaştığı sıralarda İsrailli yetkililerden peş peşe tehditkar açıklamalar gelmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkili de Madleen yelkenlisinin rotasını değiştirmemesi halinde İsrailli deniz komandolarının gemiyi basacağını ve Usdud (Aşdod) Limanı'na zorla götürüleceğini söylemişti.