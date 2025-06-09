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 | Berrak Arıcan

Madleen gemisindeki 12 aktivist için 'hücre' iddiası: İsrail dünya ile bağlantılarını kesecek

Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisindeki 12 aktivistin, Ramle kentindeki Givon Cezaevi'nde ayrı hücrelerde tutulacağı iddia edildi. İsrail basını, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimat verdiğini yazdı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 16:14

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Madleen yelkenlisinden alıkonulan 12 insan hakları aktivistini Ramle kentindeki Givon Cezaevi'nde ayrı hücrelerde tutmayı planladığını yazdı.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, cezaevi servisinin alıkonulan 12 insan hakları aktivistinin gelişine hazırlık yaptığı, aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu aktivistlere resmi hapishane üniformaları giydirileceği belirtildi.

Madleen gemisindeki 12 aktivist için 'hücre' iddiası: İsrail dünya ile bağlantılarını kesecek

DÜNYA İLE İRTİBATLARINI KESECEKLER

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ise İsrail'in zorla alıkoyduğu 12 aktivistin dünyayla irtibatını kesmek amacıyla hücrelere radyo, televizyon gibi hiçbir iletişim aracının konulmaması talimatını verdiği aktarıldı.

NEREDE OLDUKLARI BELİRSİZ

Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Siebert ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen yelkenlisinin 12 gönüllüsünün donanma tarafından İsrail'e getirilmekte olduğunu kaydetti.

Madleen gemisindeki 12 aktivist için 'hücre' iddiası: İsrail dünya ile bağlantılarını kesecek

İsrail makamlarıyla iletişim halinde olduğunu aktaran Büyükelçi Siebert, Tel Aviv yönetiminin, alıkonulan 12 aktivistten ülkeyi terk etmesini istediğini belirtti.

Siebert, Madleen yelkenlisindeki tek Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Yasemin Acar'a konsolosluk aracılığıyla yardım teklifinde bulunulduğunu da kaydetti.

İsrail donanma güçlerinin müdahalede bulunduğu Madleen yelkenlisinin Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilip getirilmediğine ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı.

MADLEEN GEMİSİNDE 12 AKTİVİST

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Madleen gemisindeki 12 aktivist için 'hücre' iddiası: İsrail dünya ile bağlantılarını kesecek

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

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