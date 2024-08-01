Maduro'dan 'iç savaş' açıklaması: Başvurmak istemiyoruz!

01 Ağustos 2024 08:59 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:08

Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, şiddet olaylarına sebep olan kötü niyetli eylemcilere müsamaha gösterilmeyeceğini ve bu eylemlerin arkasında kimlerin olduğunu bildiklerini söyledi.

Ülke ekonomisinin hedef alındığını aktaran Maduro, Venezuela'nın 'emperyalizmin, faşizmin ve suçluların' eline düşmeyeceğini söyledi. Ülkede bir iç savaş çıkmasına izin vermeyeceklerini belirten Maduro, "Her şeyin anayasal çerçevede olmasını istiyoruz ve devrim yapmak için başka yollara başvurmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'Yİ HEDEF ALDI

Sokaklardaki olaylar için doğrudan isim vermeden ABD'yi işaret eden Maduro, "Halkımız bunu biliyor. Ancak imparatorluk suç planını ileriye taşımak isterse, vatanımızı sonuna kadar savunacağız. Halkımızın tamamını koruyacağız. Ne yapıyorsak, işçimizi, çalışanımızı, tüccarımızı ve insanımızı korumak için yapıyoruz. Bu nedenle güvenlik güçlerimize teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Hükümete karşı "çirkin" bir medya kampanyasının yürütüldüğünü vurgulayan Maduro; Elon Musk, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, eski Kolombiya cumhurbaşkanları Ivan Duque ve Alvaro Uribe ile İspanyol Vox partisine tepki gösterdi.

MADURO: HİÇBİR ZAMAN CIA AJANI OLMADIM VE OLMAYACAĞIM

Maduro, seçim sonuçlarına ilişkin ellerindeki tutanakların tamamını açıklayacaklarını belirterek, "Daha ne kadar kanıt sunmamız gerekiyor? Neden bir ülkeyi savaşa sürüklemek istiyorsunuz?, Venezuela'ya karşı bu kampanya neden? Yalanlardan korkum yok ve gerçeklerle yüzleşmeye geliyorum. Hiçbir zaman CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) ajanı olmadım ve olmayacağım" ifadelerini kullandı. ABD'yi ülkesini karıştırmakla suçlayan Maduro, "Afganistan, Libya ve Irak'taki savaşlardan ve ölümlerden siz sorumlusunuz." dedi.